Kırıkkale Valisi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü - Son Dakika

Kırıkkale Valisi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü

6 saat önce

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Kırıkkale Valisi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü, System.String[]

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü. Vali Sezer, "Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için emrinizdeyiz" dedi.

Vali Yunus Sezer, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun sahada yönlendirilmesini yürüten Vefa İletişim Merkezi'ni ziyaret etti. Sahada yürütülen çalışmaları video konferans yöntemiyle takip eden Vali Sezer, daha sonra açıklamada bulundu.

'1100 KİŞİNİN TEMEL İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ'

Vali Sezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağını hatırlatarak, "Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kırıkkale Valiliğince, Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezi kuruldu. Kent genelinde görevlendirilen 150 kişilik ekip, şu ana kadar bin 100 kişinin temel ihtiyacını karşıladı" dedi.

'ÇIKMAYACAĞIM VALİM'

Vali Sezer, daha sonra video konferans yöntemi ile evinde bulunan 73 yaşındaki Niyaz Yiğit ile görüştü. Yaşlı adam, sokağa çıkma yasağı talimatından 15 gün önce kendini evde karantinaya aldığını söyleyerek, "Çıkmayacağım Valim. İhtiyaçlarımızı getirdiler. Allah sizden razı olsun" diye konuştu. Vali Sezer ise, "Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için emrinizdeyiz" ifadelerini kullandı.


Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:19 Kaynak: DHA

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