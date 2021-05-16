Kırıkkale Valisi açıkladı: " 'Tam kapanma' sürecinde pozitif vakalar düştü" - Son Dakika

Kırıkkale Valisi açıkladı: " 'Tam kapanma' sürecinde pozitif vakalar düştü"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Pozitif vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı"

Bakan Yardımcısı Erdil, Kırıkkale hakkında bilgi aldı

KIRIKKALE - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'e video konferans ile kentteki korona virüs tedbirlerine ilişkin bilgiler veren Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 'tam kapanma' sürecinde sıkı tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Çok şükür ilimizde de orantılı bir şekilde pozitif vaka sayılarımız da bir düşüş yaşandı. Bu düşüş seyri de devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden farklı illere canlı bağlanarak 'tam kapanma' tedbirleri ile trafik ve asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşaktan Bakan Yardımcısı Erdil ile video konferans yöntemiyle yapılan canlı bağlantıya katılan Vali Yunus Sezer, tam kapanma sürecinde alınan tedbirler hakkında bilgiler aktardı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sıkı tedbirler aldıklarını ifade eden Sezer, pozitif vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti. Vali Sezer, "Bir taraftan da pandemi süreciyle ilgili tam kapanma sürecinde yoğun tedbirler aldık. Çok şükür ilimizde de orantılı bir şekilde pozitif vaka sayılarımız da bir düşüş yaşandı. Bu düşüş seyri de devam ediyor. Bu bizim açımızdan sevindirici" dedi.

"Vefa destek ekiplerimiz yoğun çaba gösterdi"

Kırıkkale'nin 43 ilin kesişim noktası olduğunu hatırlatan Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çünkü Kırıkkale sadece bir il değil aynı zamanda 43 ilin kesişim noktası. Dolayısıyla hem personel hem de araç sirkülasyonu yönünden çok yoğun bir il. Burada vaka sayısının düşürülmesi bizim açımızdan önem arz ediyor. Diğer taraftan Vefa destek ekiplerimiz bayram sürecinde yoğun bir çalışma gösterdiler. Toplamda 70 personelimiz bu süreçte bayram tatili sürecinde bine yakın çağrıya cevap verdiler. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yine aynı şekilde sokağa çıkma kısıtlamasında kendi ihtiyaçlarını karşılamasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaç ve taleplerini bu dönemde karşıladılar."

"900 personel 24 saat esasına göre görev yaptı"

Geçen sene bayram döneminde ortalama araç trafiğinin günlük 100 bin civarında olduğunu dile getiren Sezer, "Bu sene ortalama 5 bin civarına düşmüş durumda. Araçlara baktığımız zaman da genelde lojistik ve yine aynı şekilde toplu ulaşımla ilgili araçlarımız yoğunlukta. Bu trafik yoğunluğu açısından çok büyük bir düşmeyi gösteriyor. Diğer taraftan maalesef 1 tane ölümlü trafik kazamız oldu. 10 tane de trafik kazamız var bayram süreci içerisinde. Burada da bizim 36 kontrol noktamız var il genelinde. Burada günlük ortalama 900 personelimiz emniyet, jandarma ve trafik personelimiz görev yaptılar. Halen de görevlerini etkin bir şekilde 24 saat esasına göre devam ettiriyorlar" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de programda hazır bulundu.