Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti

08.09.2022 17:10
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesi ile bazı köylerde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesi ile bazı köylerde incelemelerde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, ilçe merkezinde Mehmet Erdem'e ait üzüm bağını gezerek, üretici ile sohbet etti.

Daha sonra ilçede yapımı tamamlanan TOKİ konutları ile spor tesislerinde incelemelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Turgut Özdem ve yetkililerden bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, ardından inşası devam eden Delice Sanayi Sitesini ve Gençlik Merkezini gezerek, Şehit Polis Hakan Yorulmaz Sohbet Evi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Baraklı, Arbişli ve Çongar köylerindeki vatandaşlarla da buluşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra beton yol ve diğer devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tekbıyıkoğlu, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, köylere yapılan beton yolların birkaç yıl içerisinde bozulmayacağını belirterek, 40-50 yıl kalacak köy yolları yaptıklarını söyledi.

Kırıkkale'nin köylerinde devam eden beton yol çalışmalarının bölgede ve diğer illerde de örnek gösterildiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Vatandaşlarımız artık çok daha konforlu yollarda seyahat edecek. Vatandaşlarımızın arasında olmaktan son derece mutluyum. Devlet olarak yaptığımız ve yapacağımız hizmetler şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu'na, Balışeyh Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Delice Ziraat Odası Başkanı Adem Gökdere ve diğer yetkililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Turgut Özdem, Mehmet Erdem, Kırıkkale, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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