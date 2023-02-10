Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu: " Pazarcık'ta enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladık" - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu: " Pazarcık'ta enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladık"

10.02.2023 23:21

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu: " Pazarcık'ta enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladık" "41 vatandaşımızı kurtardık" "413 vatandaşımız hayatını kaybetti, 379 kişi yaralandı"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu: " Pazarcık'ta enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladık"

"41 vatandaşımızı kurtardık"

"413 vatandaşımız hayatını kaybetti, 379 kişi yaralandı"

Kaynak: İHA
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7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları tamamlandı 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma... Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma...

Kırıkkale Valiliği, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu: ' Pazarcık'ta enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu: " Pazarcık'ta enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarını tamamladık" - Son Dakika
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