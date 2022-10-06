Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Sulakyurt ilçesine ziyaret - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Sulakyurt ilçesine ziyaret

06.10.2022 09:44
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Sulakyurt ilçesine ziyaret

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt ilçesine bağlı bazı köylerde incelemede bulundu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt ilçesine bağlı bazı köylerde incelemede bulundu.

İlk olarak Yeşilli köyünü ziyaret ederek çeltik hasadına katılan Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı açıklamada, ilde çeltik üretimi yapılan tek ilçenin Sulakyurt olduğunu söyledi.

Tekbıyıkoğlu, bu yıl rekoltenin iyi düzeyde olduğunu belirterek, 6 bin dekara yakın alanda çeltik ekildiğini aktardı.

Daha sonra Güzelyurt köyünde yapımı tamamlanan beton yolun açılışını vatandaşlarla gerçekleştiren Vali Tekbıyıkoğlu, bu yıl yol yapma kapasitelerini iki kat artırdıklarını ifade etti.

Ardından yapımı devam eden Ağaylı köy yolunda incelemede bulunan Tekbıyıkoğlu'na, Sulakyurt Kaymakam Vekili Kerem Tunçer, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Sulakyurt ilçesine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Sulakyurt ilçesine ziyaret - Son Dakika
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