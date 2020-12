Kırıkkale Valisi Sezer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Sezer, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammet Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçen Sezer, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Sezer, AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, hayatın içerisinden kesitlerin önlerine çıktığını söyledi.

Fotoğraflara bakıldığında hayatın her alanından kareler yer aldığını aktaran Sezer, "Bazılarında acı, bazılarında ümit veren, bazılarında da bizi heyecanlandıran ve mutlu eden kesitler var. Bu, hayatın ta kendisi. Dünyanın her tarafında bu zor çalışmaları yapıp, fotoğraf kareleriyle anları ölümsüz hale getiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hem dünya hem de ülkemiz açısından daha güzel fotoğraf kareleri karşımıza çıkar." diye konuştu.