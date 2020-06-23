Kırıkkale Valisi Sezer, asfalt sezonunun açılışına ve hasat törenine katıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Özel İdaresinin 2020 yılı asfalt sezonu açıldı.

Asfaltlama çalışmalarının başlaması nedeniyle Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde Vali Yunus Sezer'in katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Vali Sezer, İl Özel İdaresinin diğer kurumlarla birlikte güzel bir çalışma azmi ve kararlılığı içerisinde hedeflerine hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Devletin ve hükumetin sağladığı desteklerin güzel bir çalışma potansiyeli oluşturduğunu dile getiren Sezer, "Bizim ümidimiz bu sene 183 köyümüzdeki bütün vatandaşlarımızın ayağının asfalta değmesini hedefliyoruz. Allah izin verirse bu sene size verdiğimiz sözü tutacağız. Yapmış olduğumuz ihalelere ek olarak bütün köylerimizdeki bütün vatandaşlarımızın köyden çıkar çıkmaz asfalta bağlanmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sezer ve beraberindekiler, daha sonra asfalt yapılacak yollarda incelemelerde bulundu.

Kırıkkale'de hububat hasadı başladı

Vali Yunus Sezer, Keskin ilçesindeki programının ardından Çelebi ilçesine bağlı Tilkili köyünde düzenlenen hububat hasadı açılışına da katıldı.

Kırıkkale'nin hububatın yoğun olarak ekildiği illerden birisi olduğuna dikkati çeken Sezer, Alternatif ürünlere daha yeni yeni geçtiklerini anlattı.

Sezer, şöyle konuştu:

"Bu konuda da Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün büyük bir gayreti var. Alternatif ürünlerin arttığı zaman çiftçilerimizin gelirlerinin de artacağını biliyoruz. Bu konuda da desteklemeye çalışıyoruz. Kırıkkale'de mobil tarım ekiplerini de oluşturduk. Çiftçilerimizin muhatap bulamıyoruz diye serzenişleri oluyordu. Bu ekiplerimiz 24 saat sahada olacak ve çiftçimize yardımcı olacak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da Kırıkkale'de 2020 yılı toplam hububat ekili alanın 156 bin 481 hektar olduğu bilgisini verdi.

Yılmaz, "Bu alanın 44 bin 136 hektarı arpa, 112 bin 346 hektarlık kısmını ise buğday ekili alanlar oluşturmaktadır. 2020 yılı hububat hasadında 139 bin 680 ton arpa ve 304 bin 795 ton buğday verimi beklenmektedir." dedi.

Vali Sezer, daha sonra biçerdövere bindi.