Kırıkkale Valisi Sezer, Bahşılı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Sezer, Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin temizlik ürünleri üretim atölyesini de gezdi.

Daha sonra yapımı devam eden gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda, köy yolları ve köy içi parke çalışmaları, içme suyu ve alt yapı çalışmaları görüşüldü.

Kaymakam Erdem Karanfil, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve kurum müdürlerince karşılanan Sezer, kaymakamlık ziyaretinin ardından Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda muhtarlar toplantı yaptı.

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