Kırıkkale Valisi Sezer, çalışan personeli ve şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı'nda çalışan personeli ve şehit ailesini ziyaret etti.

Sezer ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Daha sonra Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye personeliyle bayramlaşan Sezer, ardından kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Sezer, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun babası Muharrem ve annesi Hafize Umulu'yu da ziyaret etti.

Şehit Ömer Umulu'nun çocukları ile yakından ilgilenen Vali Sezer, şehidin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Sezer'e ziyaretlerinde Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses eşlik etti.