Kırıkkale Valisi Sezer'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerin gününü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını vurguladı.

Annenin, bakışlarıyla içleri güneş gibi aydınlatan, gülüşüyle gönülleri ferahlatan, gözlerinde baharın tazeliği, ayakları altına cennetlerin serildiği kutsal varlık olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Annelerimize sevgi, saygı ve hu¨rmeti sadece bu o¨zel gu¨nde degˆil o¨mu¨r boyu en gu¨zel s¸ekilde sunabilmeli, u¨zerimizdeki haklarını en gu¨zel s¸ekilde yad edebilmenin gayretinde olmalıyız. Ancak, bu sene kutlanacak Anneler Günü'nde dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın dolayısıyla diğer yıllardan daha farklı bir kutlama yapmamız gerekiyor."

Sezer, evlerde kalabalık oluşturmak yerine salgın sürecinde özel günleri dahi ayrı geçirmek, hastalıktan koruma ve korunmak adına önemli bir adım olduğunu belirterek, tüm aile büyüklerini korumak adına fiziksel mesafe kurallarına uymak, onlara sevgiyi göstermenin en sağlıklı yolu olacağını sözlerine ekledi.