Vali Sezer'den Şehidimiz Hakan Özdemir'in Ailesine Ziyaret - Son Dakika

KIRIKKALE- (03. 06. 2021) Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2019 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in, ailesini ziyaret etti.

Etiler mahallesindeki ziyarette, şehidimizin annesi, babası ve kardeşi ile bir süre sohbet eden Vali Sezer, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazilerimizi her fırsatta ziyaret ettiklerini belirterek " Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, her zaman yanınızda olacağız " dedi.

Şehidimizin ailesi, ilgileri dolayısıyla Vali Sezer'e teşekkür etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak'ta hazır bulundu.

1988 doğumlu Şehidimiz Hakan Özdemir, 10. 05. 2019 tarihinde Iğdır Köprü Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda EYP patlaması sonucu şehit düşmüştü.