Kırıkkale Valisi Sezer, engelli çocuklarla uçurtma uçurdu - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Uçmak İçin Kanatlarım Var Benim Projesi" kapsamında engelli çocuklarla uçurtma uçurdu.

Bahşılı ilçesi Karaahmetli Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, fiziksel engelli Cemresu Oktem'in, Ankara'da yaklaşık 8 ay süren tedavisinin ardından ilk kez yürümeye başlaması Vali Sezer ve davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, "10 yavrumuzun mutluluğunu ailelerle hep beraber paylaşıyoruz. Bu yavrular hepimizin yavruları. Toplum olarak bu sorumluluğu hep beraber başımızın üstünde taşımamız ve ailelerin üzerindeki sorumluluğu paylaşmamız lazım. İnşallah bu ve buna benzer projeleri devam ettireceğiz." diye konuştu.

Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra engellilerin hayatını konu alan resim sergisini gezerek, engelli çocuklar ve aileleriyle uçurtma uçurdu.

Etkinlikte bazı engelli sporcular da gösteri yaptı.