Kırıkkale Valisi Sezer, pazar yerlerini denetledi - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açılan pazar yerlerinde denetimde bulundu.

Sezer, ilk olarak Çarşamba Pazarı'nı gezerek, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinden yoğunlukla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'nde denetimlerde bulunan Sezer, genel olarak pazar yerlerinde bir yoğunluk olmadığını söyledi.

Sezer, Cumartesi Kapalı Pazarı merkez olduğu için kısmi yoğunluk olduğunu belirterek, "Onunla ilgili olarak da bütün arkadaşlarımız tedbirleri alıyorlar. Vatandaşlarımız da inşallah salgın tedbirlerine riayet ederlerse kısa zamanda kimsenin mağdur olmayacağı şekilde bunu atlatırız. Şimdiden herkese hayırlı kandiller ve bayramlar diliyorum." diye konuştu.