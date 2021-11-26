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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti

26.11.2021 15:33
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, ilçeye gelişinde Kaymakam Erdem Karanfil, Belediye Başkan Vekili Kemal Önger, muhtarlar ve yetkililerce karşılandı.

Kaymakam Karanfil'den ilçe hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, daha sonra ilçe değerlendirme toplantısına katıldı.

Tekbıyıkoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe ziyaretlerinin amacının, hali hazırda devam eden çalışmaları yerinde incelemek ve yerinde çözüm önerileri oluşturmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için bütün kaynakları seferber ettiklerini dile getiren Tekbıyıkoğlu, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Tekbıyıkoğlu, daha sonra Barbaros İlkokulu Konferans Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti

Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Bahşılı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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