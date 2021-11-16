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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

16.11.2021 11:49
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle buluştu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle buluştu.

Tekbıyıkoğlu, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, devletlerin vatandaşların huzuru ve sükunu için var olduğunu ve bu konuda politikalar ürettiğini söyledi.

Bu kapsamda iletişim kanallarını da açık tuttuklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşın sağlıklı bilgiye zamanında kavuşması çok önemli. Yaptığınız iyi şeylerin vatandaşa duyurulması, farkındalık oluşturulması da çok önemli. Aynı zamanda bizim ne düşündüğümüzün, nasıl politikalar ve icraatlar yaptığımızın vatandaşın bilmesinde çok büyük bir fayda var. İletişim kanalları çok önemli. Bir de olayın diğer boyutu var. Biz de basından birçok şeyi öğreniyoruz. Basın bizim aynı zamanda beslenme kanalımız. Bazı problemlerin farkına basın aracılığıyla varıyoruz. Bir yerde aksama varsa bunu haberi yapanlar sayesinde öğreniyoruz ve bu konuda tedbirler geliştiriyoruz. Yani çift yönlü çalışan bir mekanizma. Ne kadar çok ben sizden, siz bizden istifade edersek Kırıkkale'nin menfaatine diye değerlendiriyorum."

Programın ardından Vali Tekbıyıkoğlu ve gazeteciler, babasının vefatından dolayı İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'u ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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