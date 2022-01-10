Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekbıyıkoğlu, öğretmenevinde düzenlenen programda, basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin, kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgi akışı sağlama, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi çok yönlü görevi yerine getirdiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bugün insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş, basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Dolayısıyla basın çalışanlarının sorumluluğu ve meslek etik ilkelerinin önemi her geçen gün artmaktadır." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, daha sonra gazetecilerle pasta keserek, çeşitli hediyeler verdi.