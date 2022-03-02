Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı

02.03.2022 15:35
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Tekbıyıkoğlu ve Aslan, Valilik içerisinde başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Bugüne kadar 18 kez kan bağışında bulunduğuna dikkati çeken Vali Tekbıyıkoğlu, Valilik olarak kan bağışı kampanyasına destek olmak istediklerini söyledi.

Tekbıyıkoğlu, kan vermenin insan sağlığı açısından önemine değinerek, kanın büyük bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın en büyük kaynağının da gönüllü bağışlayıcılar olduğunu kaydetti.

Kan bağışına, kurum müdürleri ile Valilik personeli de destek oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı - Son Dakika


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