Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kullandığı makam aracıyla beton yolu test etti - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kullandığı makam aracıyla beton yolu test etti

14.05.2022 15:02
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kullandığı makam aracıyla beton yolu test etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt ilçesi Hamzalı köyünde İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan 3,5 kilometrelik beton yolun açılışını gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt ilçesi Hamzalı köyünde İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan 3,5 kilometrelik beton yolun açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu açılıştaki konuşmasında, İl Özel idaresince yaptıkları çalışmanın örnek olduğunu belirtti.

Yolda asfalt yerine özel teknikle beton kullandıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu sıcak asfalttan bir miktar daha ucuza mal etmiş oluyoruz fakat ömrü sıcak asfalttan çok daha uzun ve 2-3 yılda bir bakıma da ihtiyacı yok. İnşallah torunlarımızın çocukları bile bu yolların üzerinden gidip gelecek. Bir iş gerçekleştiriyoruz ve bunu çok sağlam yapıyoruz. Hamzalı köyümüze 3,5 kilometre kadar bir hizmetimiz oldu. Bütçemizi ayarlarken ve hizmetimizi yaparken en fazla vatandaşımızın istifade edeceği yerlerden başlıyoruz."

Vali Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, köy muhtarları ve vatandaşlarla kurdele keserek yolu kullanıma açtı.

Açılışın ardından makam aracının sürücü koltuğuna oturan Tekbıyıkoğlu, köy sakinlerinden Zeynep Özkan ve Döne Pehlivanlı'yı da araca bindirip yolu test etti.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, İmamoğluçeşmesi köyünde devam beton yol çalışmasını da inceledi.

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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