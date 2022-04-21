Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan evi yanan aileye ziyaret - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, dün sabah saatlerinde çıkan yangında evleri hasar gören Sezai ve Tuğba Demirkan çiftini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirkan çiftinin Yuva Mahallesi'ndeki evine giden Tekbıyıkoğlu, incelemelerde bulundu ve bir sürü sohbet etti.

Vali Tekbıyıkoğlu, aileye yangında zarar gören evleri için Valilik tarafından gıda, giyim ve maddi yardımda bulunulacağını belirtti.

Demirkan çifti de yangının 5 yaşındaki çocuklarının çakmakla oynaması sonucu çıktığını belirtti.

İlgilerinden dolayı Tekbıyıkoğlu'na teşekkür eden aile, olay sonrasında devletin sıcak elini üzerlerinde hissettiklerini aktırdı.

Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Dün sabah saatlerinde evlerinde yangın çıkan Sezai ve Tuğba Demirkan çiftini ziyaret ettim. Çok şükür cana gelen bir yangın değildi. Yangının faili ufak yaramaz çok sevimliydi." ifadesini kullandı.