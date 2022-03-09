Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı

09.03.2022 13:31
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki bazı market ve toptancılarda "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetiminde bulundu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentteki bazı market ve toptancılarda "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetiminde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, beraberindeki Ticaret Müdürü İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ve zabıta ekipleriyle zincir ve yerel marketleri denetledi.

Tekbıyıkoğlu, vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, olumsuz durumlarda gerekli cezai işlemlerin uygulandığını aktardı.

YORUMLAR
500
Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan marketlere şok denetim Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan marketlere şok denetim

Kırıkkale, Ticaret, Market, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:01 Ölü arkadaşlarının yanına sürüklenen Rus askeri: Ben kimseyi öldürmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:37:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement