Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti

29.03.2022 10:03
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, ziyarette Kovid-19 tedbirleri kapsamında ultraviyole ışınları sayesinde kitapları steril hale getiren kitap dezenfektan cihazını inceledi.

Anneleriyle kütüphanede bulunun ilkokul öğrencilerine derslerinde başarılar dileyen Tekbıyıkoğlu, daha sonra minik çocukların yanına gidip oyunlarına eşlik etti.

Üniversiteye hazırlanan liseli öğrencilerin bulunduğu okuma salonunu da ziyaret eden Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, öğrencilere sınavlarda başarılar diledi.

Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale İl Halk Kütüphanesinin, kitap hüviyeti itibarıyla oldukça olgun bir kütüphane olduğunu ve 76 bin kitabın bulunduğunu belirtti.

Çocukların kütüphaneyi hem bilginin kaynağı olarak gördüğünü hem de birbirlerini motive eden bir havasının olduğunu aktaran Vali Tekbıyıkoğlu, "Ayrıca sosyal bir ortamı da ihtiva eder. Çay molalarında kitap, bilgi, yazarlar, yeni çıkan yayınlar konuşulur. İnsanın gelişimi için oldukça elverişli alanlardır. Kırıkkale'mizde de çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz hatta anaokulu çağındaki çocuklarımız bile kütüphanemize teveccüh gösteriyorlar. Ziyaretlerimizde de oldukça memnun edici bir görüntü ile karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Saygılı da bilime ulaşmanın, bilgiyle olduğuna inandıklarını belirterek, gençlerin bilgiye ulaşabilmesi içinde ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Tekbıyıkoğlu, ziyarette "5 Yaş Kitap Okuma Şampiyonu" ikiz kardeşler Nira ve Nisa Ağrı ile fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti - Son Dakika


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