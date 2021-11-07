Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle buluştu - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, kentteki şehit aileleri ve gazilerle tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Kırıkkale Polisevi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile başladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, Kırıkkale'de 258 şehidin bulunduğunu belirterek, şehitlerin emanetlerinin başlarının tacı olduğunu söyledi.

Ülkelerin kendileri için fedakarlık yapan evlatları sayesinde ayakta kalabildiklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tarih boyunca da böyle olmuştur. Eğer Çanakkale olmasaydı ve geçilseydi, Yemen'den dönülseydi ve bu fedakarlıklar yapılmasaydı, Milli Mücadele'de siperler dolup dolup boşalmasaydı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde milletimiz gerekli fedakarlığı yapmasaydı, Kıbrıs'ta gereğini yapmasaydık, şimdi Suriye'de olmasaydık biz burada huzur ve sükun içerisinde, özgür bir şekilde yaşayamazdık."

Tekbıyıkoğlu, devletlerin kendi milletleri için var olduğuna dikkati çekerek, onların huzuru, sükunu, refahı ve mutluluğu için bulunduğunu dile getirdi.

Ancak bazen de bunun tam tam tersinin olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bazen 'devleti yaşat ki insan yaşasın' da olur. İşte bu anlar öyle anlardır. Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz öyle bir dönemdir. Devlet elbette ki milleti için vardır ama milletler zaman zaman devleti için fedakarlıklar yapar. Çünkü devlet, vatan ve toprak çok kıymetlidir. Devletsiz kalan milletlerin ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Devleti olmayanın özgürlüğü olmaz, dini vecibelerini yerine getiremez. Biz devletimizi çok seviyoruz ve bu fedakarlıklar üzerine devletimiz binlerce yıldan beri ayakta."

Vali Tekbıyıkoğlu ve eşinin masaları tek tek gezerek, ailelerle ilgilenmesiyle sona eren programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak, şehit aileleri ve gaziler katıldı.