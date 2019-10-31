Son Dakika Haberleri: Kırıkkale valisi ve belediye başkanından yaralı uzman onbaşıya ziyaret
Son Dakika Güncel Kırıkkale valisi ve belediye başkanından yaralı uzman onbaşıya ziyaret

Kırıkkale valisi ve belediye başkanından yaralı uzman onbaşıya ziyaret

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz'ı...

Kırıkkale valisi ve belediye başkanından yaralı uzman onbaşıya ziyaret, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Kanmaz'ı ziyaret etti.

Sezer, Saygılı ve beraberindeki bazı protokol üyeleri, 27 Ekim'de Rasulayn bölgesinde YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan topu saldırısı sonucu yaralanan Kanmaz ile babası Hacı Kanmaz'ı Çalılıöz Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, Türk askeriyle gurur duyduklarını söyledi.

Türk ordusunun bu milletin göğsünü kabarttığını belirten Sezer, "Allah eksikliğinizi vermesin, ayağınıza taş değdirmesin. Bütün dualarımız, yüreğimiz, her şeyimiz oradaki kardeşlerimizle beraber. Barış Pınarı Harekatı'nda bir şehidimiz Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ve Kanmaz'la birlikte Uzman Çavuş Yasin Koyuncu iki yaralımız, gazimiz var." diye konuştu.

Anne İsminaz Kanmaz da "Kardeşim Haydar Çetinkaya'yı 38 yaşında şehit verdik. Her gün gidiyorum mezarına dua ediyorum. Oğlumun ismi de onun adı. Oğlum da 'çocuğumun ismini de Haydar koyalım' diyor. Bir daha koymak istemiyorum dedim." ifadelerini kullandı.

Haydar Kanmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rasulayn'da çatışma sırasında oldu. Bir şehidimiz var ve arkadaşlarım yaralandı. Çok şükür çoğunun durumu iyi. Allah acil şifalar versin. Herkesten dualarını esirgememelerini istiyorum. Şu anda oradaki durum gayet iyi. Başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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