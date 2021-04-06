Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Sezer, Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, AA'nın 101 yıldır üstlendiği sorumluluğun bilinciyle Türkiye 'nin dünyadaki sesi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan Anadolu Ajansının kuruluş yıldönümünü kutlar, daha nice başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

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