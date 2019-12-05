Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Valisi Yunus Sezer AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Yunus Sezer AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer AA'nın

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Sezer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.

Sezer, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Sezer, AA'ya, basında üstlendiği rolden dolayı teşekkür etti.

Hayatın türlü bölümleri bulunduğunu ve AA'nın bunları insanların önüne koymasının, kaçırdıkları anları yakalamasının ve objektifler aracılığıyla sergilemesinin önem taşıdığını dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Anadolu Ajansı ile bütün Türk milleti adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Dünyanın her tarafında çok önemli bir görev üstlenmiş durumdalar. Çok önemli bir kurumumuz. Oylamaya gelince de spor kategorisinde hepimizin göğsünü kabartan milli takımımızın Barış Pınarı Harekatı kapsamında selam vermeleri çok önemli. Diğer taraftan yaşam kategorisinde bir kız çocuğu ile keçinin objektiflere yakalanma anını çok önemli buldum. Haber kategorisinde ise enkazdan çıkarılan bir kız çocuğunun hayata sarılışını çok önemli buldum. AA'nın bu başarılı çalışmalarını önümüzdeki yılda da devam ettirmesini temenni ediyorum. Bütün AA çalışanlarını tebrik ediyorum."

Mustafa Yalçın, Muhammed Said, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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