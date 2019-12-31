Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Türkiye'de ve dünyada sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı 2019 yılını geride bırakarak, yeni başlangıçları ve umutları getiren bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılmasının huzur, mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmenin vazgeçilmez şartı olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Yeni yılın, müreffeh bir geleceğe adım atılması yolunda dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesi, daha iyiye ve güzele ulaşmak için azim ve gayretlerimizi artırması en büyük ümidimdir.

Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce her türlü önlemi aldık. Yılbaşı günü ve gecesinde 567 polisimiz, 399 jandarmamız, AFAD, sağlık kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte Valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacak."

Sezer, 2020 yılının herkese sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Yunus Sezer, Kırıkkale, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:28 Kaynak: AA
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