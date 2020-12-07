Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı

07.12.2020 17:09
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı, System.String[]

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine döndü.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine döndü.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşı nedeniyle bir süredir evde devam eden tedavisinin, testinin negatif çıkması ile birlikte tamamlandığını belirtti.

Bugün itibariyle görevine başladığını aktaran Sezer, "Tedavi gördüğüm süre içerisinde dualarını esirgemeyen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize, her mecra ile arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten ve gönderdikleri mesajlarla güç veren herkese, ayrıca tüm hastalarımızın iyileşebilmesi adına fedakarca görev yapan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Sezer'in 30 Kasım'da yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış, karantina ve tedavi sürecine evinde başlanmıştı.

Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı - Son Dakika


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