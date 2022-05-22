Kırıkkale ve Kırşehir'de "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale ve Kırşehir'de "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

22.05.2022 14:25
Kırıkkale ve Kırşehir'de "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Kırıkkale ve Kırşehir'de, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşilay varsa hayat var" temasıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

Kırıkkale ve Kırşehir'de, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşilay varsa hayat var" temasıyla "10. Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

Kırıkkale'de düzenlenen bisiklet turu, Cumhuriyet Demokrasi Meydanı'nda başladı. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkur, Büyük Şehir Parkı'nda tamamlandı.

Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, her yıl geleneksek olarak düzenlenen bisiklet turunun bu sene 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirten İşler, "Bizlere destek veren Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, Kızılay Kırıkkale Şubesine ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Tur sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen bisiklet turu, Askerlik Şubesi kavşağındaki Türk Büyükleri Parkı'nda başladı. Yaklaşık 70 kişi, Ankara ve Terme caddelerini kullanarak 5 kilometrelik parkuru Cacabey Meydanı'nda tamamladı.

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Ali Güneş, bisiklet turuna katılanlara teşekkür ederek, "Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetler, bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağlamaktadır. Yeşilay olarak, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Güneş, vatandaşlara bisiklet kullanmalarını önerdi.

YORUMLAR
500
Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu Hatay'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı Hatay'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı
Kaynak: AA

Kırıkkale, Bisiklet, Kırşehir, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale ve Kırşehir'de '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale ve Kırşehir'de "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement