Kırıkkale ve Kırşehir'de 154 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kırıkkale ve Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kırıkkale'de 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 63 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezi ile kara yollarında tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kırşehir

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir merkezde 21, Akçakent'te 7, Akpınar'da 7, Boztepe'de 4, Çiçekdağı'nda 24, Kaman'da 17, Mucur'da 11 olmak üzere 91 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 36 iş makinesi ve 79 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ekiplerin hava şartları müsaade ettikçe çalışmalarını sürdürdüklerini, yoğun yağışa rağmen teyakkuz halinde çalıştıklarını aktardı.

Olumsuz hava şartlarından yolda kalan 18 aracın kurtarıldığını, köylerde hastalara ve ambulanslara yardımcı olunduğunu vurgulayan Yılmaz, "Köyler ve köy yollarında çalışmalarımız gündüz ve gece ayrımı olmadan sürmektedir. Karla mücadele konusunda sahada gece gündüz özveri ile çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.