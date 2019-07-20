Kırıkkale ve Kırşehir'de arazi toplulaştırılması kararı
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçeleriyle, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan 3 köyde arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:15 Kaynak: AA
'in Kaman
ve Akpınar
ilçeleriyle, Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde bulunan 3 köyde arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Değirmenözü
ve Akpınar ilçesindeki Çayözü köyleriyle, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki İnziloğlu köyünde, Devlet Su İşleri
12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.
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