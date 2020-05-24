Kırıkkale ve Kırşehir'de sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü bayramlaştı - Son Dakika

Kırıkkale ve Kırşehir'de sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü bayramlaştı

Kırıkkale ve Kırşehir'deki hastanelerde görevli sağlık çalışanları ile diğer personel, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

Kırıkkale ve Kırşehir'de sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü bayramlaştı, System.String[]

Kırıkkale ve Kırşehir'deki hastanelerde görevli sağlık çalışanları ile diğer personel, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık çalışanları, yakınlarıyla telefon aracılığıyla bayramlaştı.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir evlerinden ayrı kalan sağlık çalışanları, sosyal medya hesapları ile internet tabanlı bazı programlar aracılığıyla özlem duydukları çocuklarını, anne babalarını ve yakınlarını arayarak görüntülü görüştü.

Yakınları ile kısa süre de görüşüp bayramlaşan sağlık çalışanları, yeniden görevlerinin başına döndü.

Uzman Dr. Hasan Babadostu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla sağlık çalışanları olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Bugün de Ramazan Bayramı ve sağlık çalışanları olarak ailelerimizden, evlerimizden uzak bir şekilde halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz sizin için buradayız, siz de bizim için lütfen evde kalın." diye konuştu.

Dr. Seher Deveci de "Tabii ki bayram hepimiz için çok önemli. Biz bayram da olsa burada vatandaşımıza hizmet ederek bayramımızı idrak etmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanları olarak Kovid-19 sürecinde ailemizden uzak kalarak elimizden geldiğince hizmetimizi devam ettiriyoruz. Tüm halkımızın bayramı mübarek olsun." dedi

Sağlık çalışanlarından Ziya Bilgin kızlarıyla, Saadet Erten de babasıyla kısa süre görüntülü konuşup bayramlaşarak, yeniden görevlerinin başına döndü.

Kırşehir

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöbette olan çalışanlar de ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Pandemi servisinde çalışan 25 yaşındaki hemşire Safiye Kabak, Akçakent ilçesindeki anne ve babasını arayarak bayramlaştı.

Yaklaşık 2 aydır, ilk atama yeri olan hastanede görev yaptığı belirten Kabak, ilk defa ailesinden ayrı bir bayram geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kabak, "Ailemi çok özledim. İnşallah diğer bayramda ailemizle birlikte oluruz. Kovid-19 servisinde çalışıyorum ama inşallah bu günlerin de geçeceğine inanıyorum." dedi.

Hemşire Sultan Özcan da, 2 aydır Karaman'da olan ailesiyle görüşemediğini ifade ederek, Kurban Bayramı'nda birlikte bayram geçirmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Özcan, "Atamamın olduğu andan itibaren Kovid-19 servisinde çalışıyorum. Ailemden ayrı geçirdiğim ilk bayramım. İnşallah diğer bayramlarda görüşürüz." diye konuştu.

Öte yandan, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan da Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Çalışanlara kolonya, şeker ve çeşitli ikramlarda bulunan Yücesan'a, başhekim yardımcısı Dr. Halim Koçpınar, hastane müdürü Ahmet Alan ve sendika yöneticileri de eşlik etti.

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 02:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale ve Kırşehir'de sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü bayramlaştı - Son Dakika

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