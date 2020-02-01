Kırıkkale ve Niğde'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Kırıkkale ve Niğde'de toplanan yardım malzemeleri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için hazırlanan gıda malzemesi yüklü tır, bölgeye uğurlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen törende, depremin ardından devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin çok hızlı bir şekilde başladığını dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Bugünler hepimizin bir araya gelme zamanı. Bu aziz millet bunu her daim gösterdi. Bu depremde de milletimiz ve devletimiz el ele oldu. Bir bütün halinde oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Biz de Kırıkkale Belediyesi olarak kardeşlerimizin bir nebze olsun yarasını sarmak için gıda kolileri hazırladık. Bugün yola çıkıyor. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Konuşmaların ardından yardım tırı bölgeye hareket etti.

Üniversite öğrencilerinden yardım

Kırıkkale Üniversitesi Bahşılı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri de yardım kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında toplanan giysi, battaniye, kuru gıda, çocuk bezi gibi temel ihtiyaç malzemeleri, okulda paketlenerek öğrencilerin yazdığı notlarla birlikte Türk Kızılay Bahşılı Şubesine teslim edildi.

Öğretim görevlisi Yunus Emre Gürsoy, AA muhabirine, toplanan yardımların öğrenciler tarafından tek tek kayıt altına alınarak gruplandırıldığını söyledi.

Bir hafta içerisinde Ankara ve Kırıkkale'de yardım topladıklarını ve ulaştırma imkanı olmayanların evlerinden teslim aldıklarını dile getiren Gürsoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay Bahşılı Temsilcisi Barış Gümüşbaş da toplanan malzemelerin en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırılacağını kaydetti.

Niğde

Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Bor Pancar Ekicileri Kooperatifi, Niğde Elma Üreticileri Birliği ve Edikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteğiyle toplanan 1 ton süt ve 5 ton elma yüklü kamyon, Elazığ'a uğurlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önündeki uğurlama törenine Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman, Bor Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Abdurrahman Karahan ve Elma Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kaplan katıldı.