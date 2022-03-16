Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 16:19
Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Kırıkkale ve Yozgat'ta 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kırıkkale ve Yozgat'ta 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilikte düzenlenen törende, gaziliğin bu dünyada beşer olarak alınabilecek en büyük madalya ve armağan olduğunu söyledi.

Devlet ve millet olarak şehit ile gazilerin gösterdiği yüksek feragatle bugünlere gelindiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bu madalya, gerek yurt içeri gerekse yurt dışında devletin göğsünü kabartan, Türk milletine haklı gurur yaşatan, memleket hizmetinde bulunmuş ve bu uğurda fedakarlık göstermiş vatandaşlar için ilgili bakanlığın teklifi ve Türkiye Cumhurbaşkanının onayıyla tevdi edilen bir madalya." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2017'de mayına basarak yaralanan gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu'ya madalya ve beratını takdim etti.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Yeşilırmak ve gazinin eşi Yağmur Kuzucu da katıldı.

Yozgat

Yozgat Valiliği'nde düzenlenen törende, 2015'te Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada gazi olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Hakkı Doğan'a madalya ve beratı takdim edildi.

Vali Ziya Polat, yaptığı konuşmada, tüm şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, bu vatan için canını veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömürler diledi.

Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

YORUMLAR
500
Karadeniz'deki 4 ilde 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' Karadeniz'deki 4 ilde 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni' Gümüşhane'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde gözyaşları sel oldu Gümüşhane'de şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde gözyaşları sel oldu

Kırıkkale, Jandarma, Yozgat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:46:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement