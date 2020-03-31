Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kırıkkale Valliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun başladığı günden bu yana il genelinde 2600'e yakın vatandaşın talebini aldığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Vefa İletişim Merkezine gelen çağrılar doğrultusunda vatandaşlara evde hizmet verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112'yi araması halinde yetkilendirilen ekipler ilgili adreslere yönlendiriliyor.

7 gün 24 saat hizmet veren Kırıkkale Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, maaşlarının evlerinde ödenmesi gibi hizmetleri de sağlıyor."