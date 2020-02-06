Kırıkkale-yahşihan'da bulunan tsk mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi devreye alındı - Son Dakika

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Kırıkkale-yahşihan'da bulunan tsk mühimmat ayırma ve ayıklama tesisi devreye alındı
6 saat önce
Kırıkkale-Yahşihan'da bulunan TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi devreye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
Kırıkkale- Yahşihan'da bulunan TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi devreye alındı
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