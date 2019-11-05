Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'ye 4 milyon TL sel ödeneği gönderildi
Son Dakika Güncel Kırıkkale'ye 4 milyon TL sel ödeneği gönderildi

Kırıkkale'ye 4 milyon TL sel ödeneği gönderildi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı tarafından Kırıkkale'ye, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle zarar gören bin 490 kişinin hesabına yatırılmak üzere 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.

Kırıkkale'ye 4 milyon TL sel ödeneği gönderildi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı tarafından Kırıkkale'ye, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle zarar gören bin 490 kişinin hesabına yatırılmak üzere 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi.


Kırıkkale'de, 2019 yılı içerisinde meydana gelen sel afeti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 4 milyon TL acil destek ödeneği gönderildi. Yaşanan sel afetinde tarımsal zararlar, taşınır mal zararları ve hayvan telefinden dolayı mağdur olan bin 490 kişinin zararlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan gönderilen 4 milyon TL, ilgilerin T.C kimlik numarası üzerinden merkez ve ilçe şube müdürlüklerindeki banka hesaplarına yatırıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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