Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.
Keskin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini sabaha karşı kara bıraktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Kırıkkale'de, 1123 rakımlı Keskin ilçesine mevsimin karı yağdı. - KIRIKKALE
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