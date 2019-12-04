Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü
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Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.


Keskin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini sabaha karşı kara bıraktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Kırıkkale'de, 1123 rakımlı Keskin ilçesine mevsimin karı yağdı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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