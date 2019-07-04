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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

17 dakika önce

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKIRIKKALE - Siirt'te bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın memleketi Kırıkkale'deki ailesine acı haberi ulaştı.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
KIRIKKALE - Siirt'te bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın memleketi Kırıkkale'deki ailesine acı haberi ulaştı.
Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Baran'ın şehadet haberi, memleketi olan Kırıkkale'deki Etiler Mahallesinde ikamet eden ağabeyi Mahmut Baran'a askeri yetkililer ile ulaştı. Kırıkkale Belediyesi tarafından şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırları kuruldu.
Bekar ve 2 ağabey ile 1 ablasının olduğu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve annesi Pakize ile babası Fuat Baran'ın burada yaşadığı öğrenildi.
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa
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