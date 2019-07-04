Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
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Siirt'te bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) memleketi Kırıkkale'deki ailesine acı haberi ulaştı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
'te bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma
Uzman Çavuş Yasin Baran'ın (25) memleketi Kırıkkale
'deki ailesine acı haberi ulaştı.
Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe
kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Baran'ın şehadet haberi, memleketi olan Kırıkkale'deki Etiler Mahallesinde ikamet eden ağabeyi Mahmut Baran'a (38) askeri yetkililer ile ulaştı. Kırıkkale Belediyesi tarafından şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırları kuruldu.
Bekar ve 2 ağabey ile 1 ablasının olduğu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın Kırşehir
'in Akçakent
ilçesine bağlı Polatlı
köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve annesi Pakize ile babası Fuat Baran'ın burada yaşadığı öğrenildi. - KIRIKKALE
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