Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

23 dakika önce

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın (25), memleketi Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın (25), memleketi Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Kırıkkale'nin Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan - Bünyamin Özcan çiftine çocuklarının şehadet haberi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi. Üç çocuklarından birini kaybeden Özcan çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'de olduğu kaydedildi.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Kırıkkale, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Şehit ateşi Gaziantep'e düştü Şehit haberini cenazeye giderken aldılar

Son Dakika Haberleri
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:34:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]