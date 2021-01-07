Kırıkkale'ye yeni yoğun bakım ünitesi - Son Dakika

Kırıkkale'ye yeni yoğun bakım ünitesi

07.01.2021 14:59
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Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tam teşekküllü 27 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi oluşturuldu.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tam teşekküllü 27 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi oluşturuldu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, yeni yoğun bakım ünitesinin açılışı gerçekleştirilerek, Kırıkkale Üniversitesi ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) arasında Ar-Ge ve yeni ürün tasarım gereksinimleri konusunda işbirliği ile uygulama esaslarını düzenleyen protokol imzalandı.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tırmanışta olduğu ve günlük vaka sayısının 400'ü bulduğu dönemde İl Pandemi Kurulu toplantıları sırasında il kapasitesinin ileri dönemlerde yetmeyeceği kanaatinin oluşmaya başladığını söyledi.

Allah'ın yardımı, hükümetin aldığı tedbirler ve Kırıkkale'de de başta sağlık çalışanlarının mücadeleleriyle tedbirlerin meyvesini kısa zamanda gördüklerini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Sonrasında vaka sayısında aşağıya doğru bir seyir görülmeye başlandı. Kriz dönemleri aynı zamanda bir fırsat dönemleridir. Kısa zamanda burası hem yoğun bakım hem de oksijen ünitelerinin aktif hale getirilmesi ve eksiklerinin giderilmesiyle tam teşekküllü bir hastanemiz daha oldu. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kimse hastanelere düşmez ve buralar boş kalır. Bunu ümit ediyoruz ama ihtiyaç durumunda da elimizde böyle bir imkanın ve kapasitenin olması ilimiz ve ülkemiz açısından kazançtır."

Sezer, bugün MKEK ile Kırıkkale Üniversitesi arasında imzalanacak protokolün sanayi ve inovasyon konusunda Kırıkkale'ye büyük bir ivme katacağını da dile getirdi.

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere de göreve geldikleri ilk günden itibaren "Kırıkkale demek, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu demek, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu demek Kırıkkale demek" denildiğini yaşayarak hayata uyguladıklarını ifade etti.

MKEK Yönetim Kurulu'nda Vali Sezer, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'la birlikte kentin geliştirilebilmesi ve daha fazla katma değer sağlayabilmek için Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın da destekleriyle 2020 yılında birçok güzel projeye imza attıklarını anlatan Akdere, "Bu anlamda Kırıkkale Üniversitesi, bizim inovatif tarafımızı geliştirebilmemiz, Ar-Ge çalışmalarımızı derinleştirebilmemiz için hayata geçireceğimiz projelerde çok büyük destek verecek. Bu nedenle çok heyecanlıyız." dedi.

Rektör Aslan ise sağlık açısından bakıldığında bazı ülkelerde ambulanslara verilen "kendisinden ümit kesilen hastaları evlerinde bırakın" talimatları herkesin gördüğünü ve duyduğunu belirterek, bunun karşılığında Türkiye'de sağlık alanında yapılanların da ortada olduğunu dile getirdi.

Bu anlamda bugün burada açılacak 27 yataklı yoğun bakım ünitesinin çok önemli olduğunu aktaran Aslan, nüfusa göre bakıldığında Kırıkkale'nin açılan veya var olan yoğun bakım yatak sayısında birçok ili geçtiğini ileri sürdü.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Üniversitesi ile MKEK arasında protokol imzalanarak, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer protokol üyelerinin de katılımıyla yoğun bakım ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'ye yeni yoğun bakım ünitesi - Son Dakika


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