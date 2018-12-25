Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'yi Tanımayan Öğrenci Kalmayacak" Projesi

Kırıkkale'yi Tanımayan Öğrenci Kalmayacak" Projesi

1 saat önce

Kırıkkale'de "Kırıkkale'yi tanımayacak öğrenci kalmayacak" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi.

Kırıkkale'yi Tanımayan Öğrenci Kalmayacak
Kırıkkale'de "Kırıkkale'yi tanımayacak öğrenci kalmayacak" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi. Yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisi Kırıkkale'yi yakından tanıyacak.

Kırıkkale Belediyesi ile Kırıkkale Üniversitesi işbirliği içerisinde öğrencilerin Kırıkkale'yi tanıması için hazırlanan proje hayata geçti. "Kırıkkale'yi tanımayan öğrenci kalmayacak" sloganı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik Kırıkkale Belediyesi tarafından gezi programı düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik rehber eşliğinde düzenlenen gezi programında öğrencilere Tarihi Kırıkkale Evleri, Şehir Parkı, Sevgi Yolu ve Cumhuriyet Meydanı, Kültür Parkı ve Celal Bayar Parkının tanıtımı yapıldı. Sezon sonuna kadar yaklaşık 7 bin öğrencinin şehrin tanıtımı amaçlı gezi programına katılması planlanırken, hazırlanan proje ile Kırıkkale Üniversitesinin şehre katkısının artması amaçlanıyor.

Projenin öğrencileri şehir merkezine çekmek için son derece önemli oluğunu belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Üniversitemiz ve Belediyemiz iş birliğinde Kırıkkale'yi tanımayan öğrenci kalmayacak' sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilerimize şehrimizi gezdirdik. Gezi programında Belediyemiz tarafından görevlendirilen rehber eşliğinde şehir merkezinin temelini oluşturan Tarihi Kırıkkale Evleri, Şehir Parkı, Sevgi Yolu ve Cumhuriyet Meydanı, Kültür Parkı ve Celal Bayar Parkı'nın tanıtımı yapıldı. Bu proje ile üniversitede öğrenim gören öğrencilerimizin hem Kırıkkale'yi tanımasını sağlayacak hem de öğrencilerimizin şehir merkezinde hoş vakit geçirebilecekleri alanların yerinin belirlenmesi sağlanmış olacak. Sezon sonuna kadar binlerce öğrenciye şehrimizin tanıtımını yapmış olacağız" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel
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