KIRIKKALE Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIRIKKALE Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu - Son Dakika

KIRIKKALE Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu

7 saat önce

Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durduKIRIKKALE'de faaliyet gösteren kolonya fabrikasında, hammadde etil alkolün tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle üretim durdu.

Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu

KIRIKKALE'de faaliyet gösteren kolonya fabrikasında, hammadde etil alkolün tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle üretim durdu.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 33 işçi ile 42 çeşit olmak üzere yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada, dünyada yayılan koronavirüs nedeniyle son 1 aydır hammadde sıkıntısı yaşanmaya başladı. İç pazarın yanında başta ABD ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapılan fabrikada hammadde tedariki sorunu nedeniyle üretim son 10 gündür durdu. İşçi sayısını 18'e düşüren firmanın stokları da tükenme aşamasına geldi.

'İHRACATI TAMAMEN DURDURDUK'

Firma sahibi Mehmet Akçay, koronavirüs nedeniyle birçok üründe olduğu gibi kolonyada da hammedde sıkıntısı yaşandığını söyledi. Türkiye genelinde bayileri olduğunu ifade eden Akçay, "Bu seneki kriz kadar bir kriz görmedik. Hammadde yok. Elimizde hammadde olmadığı için üretim yapamıyoruz. Yurt dışına mal sevkiyatını tamamen durdurduk" dedi.

Akçay, antibaktariyel jellerde alkol kullanıldığını, bu ürünlerde alkol kullanımının hızlı olması nedeniyle sıkıntının ortaya çıktığını anlatarak, "Bize gelecek olan hammaddeler diğer alanlara aktarılmaya başlandı. Biz ülke olarak alkolün hepsini üreten bir ülke değiliz, ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ürünlerde de bu virüs görüldüğü için hammaddeyi pek vermek istemiyorlar. Alkol olmayınca kolonya da olmuyor" diye konuştu.

'FİYATLARIMIZI DEĞİŞTİRMEDİK'

Akçay, 1 aydır stoklarındaki ürünleri sattıklarını kaydederek, "2 aydır özellikle, Japonya ve İran'dan ürünlerimize talep var, onların taleplerine bırakın karşılık vermeyi cevap bile veremedik, fabrikamızda ne var ne yok ürünlerimizi yurt içindeki piyasamıza sürdük. Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı dönemde fiyatlarımızı değiştirmedik. Bu adaletli olmazdı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

KIRIKKALE Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada üretim durdu

Kırıkkale, Akçay, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
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Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
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