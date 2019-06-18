Son Dakika Haberleri: Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı
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Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

57 dakika önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale- Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu.
Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.
Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:07 Kaynak: AA
Delice, Kırıkkale, Yozgat, Güncel
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