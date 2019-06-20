Son Dakika Haberleri: Kırıkkale-Yozgat kara yolu trafiğe açıldı
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Kırıkkale-Yozgat kara yolu trafiğe açıldı

45 dakika önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu tek yönlü ulaşıma kapatılan Kırıkkale-Yozgat kara yolu açıldı.

Kırıkkale-Yozgat kara yolu trafiğe açıldı, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu tek yönlü ulaşıma kapatılan Kırıkkale- Yozgat kara yolu açıldı.
Çerikli beldesinde 3 gün önce yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda, ekiplerin temizleme ve yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.
Yozgat yönünden ulaşım sağlanan ancak Kırıkkale güzergahında trafiğin durdurulduğu yol, ulaşıma açıldı.
Delice'nin Çerikli beldesinde sağanak sele neden olmuş, Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle dolmuştu. Karayolları ekipleri, önceki gün yolun Yozgat tarafını temizleyerek trafiğe açmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:58 Kaynak: AA
Delice, Kırıkkale, Yozgat, Güncel
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