Kırıkkale-Yozgat kara yolu trafiğe açıldı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu tek yönlü ulaşıma kapatılan Kırıkkale-Yozgat kara yolu açıldı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:58 Kaynak: AA
'nin Delice
ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu tek yönlü ulaşıma kapatılan Kırıkkale- Yozgat
kara yolu açıldı. Çerikli
beldesinde 3 gün önce yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda, ekiplerin temizleme ve yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.
Yozgat yönünden ulaşım sağlanan ancak Kırıkkale güzergahında trafiğin durdurulduğu yol, ulaşıma açıldı.
Delice'nin Çerikli beldesinde sağanak sele neden olmuş, Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle dolmuştu. Karayolları ekipleri, önceki gün yolun Yozgat tarafını temizleyerek trafiğe açmıştı.
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