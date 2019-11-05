Son Dakika Haberleri: Kırıkkaleli çiftçilere acil destek ödeneği
Son Dakika Güncel Kırıkkaleli çiftçilere acil destek ödeneği

Kırıkkaleli çiftçilere acil destek ödeneği

6 saat önce

Kırıkkale Valiliğinden, doğal afet nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin hesaplarına acil destek ödeneğinin yatırıldığı bildirildi.

Kırıkkaleli çiftçilere acil destek ödeneği, System.String[]

Kırıkkale Valiliğinden, doğal afet nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin hesaplarına acil destek ödeneğinin yatırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Kırıkkale'de meydana gelen doğal afetler nedeniyle oluşan tarımsal zararlar, taşınır mal zararları ve hayvan teleflerinden dolayı mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin ortadan kaldırılarak zararlarının karşılanması amacıyla İdari İşler Başkanlığı'ndan acil destek kapsamında ödenek talep edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 4 milyon lira acil destek ödeneği gönderildiği ifade edilen açıklamada, Valilikçe yaptırılan zarar tespit çalışmaları sonrası belirlenen bin 490 hak sahibine ödenecek tutarın, ilgililerin TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'nın merkez ve ilçe şube müdürlüklerindeki hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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