Kırıkkaleli gençler hokeyde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kırıkkaleli gençler hokeyde Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen Türkiye finallerinde Kırıkkale'yi temsil eden GSİM Hokey SK, namağlup Türkiye şampiyonu oldu.

Kırıkkaleli gençler hokeyde Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen Türkiye finallerinde Kırıkkale'yi temsil eden GSİM Hokey SK, namağlup Türkiye şampiyonu oldu.


Kırıkkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, U16 Kızlar kategorisinde çıktığı karşılaşmalarda 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puanla namağlup Türkiye şampiyonu olduğunu bildirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan yaptığı açıklamada, "Hokey antrenörü Efe Bozkurt yıllardan beri gecesini gündüzüne katarak, yılmadan usanmadan sporcu yetiştirmeye çalışmaktadır. Malatya'da düzenlenen U16 Kızlar Türkiye Şampiyonasında elde etmiş olduğu bu başarıdan dolayı kendisini ve sporcularını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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