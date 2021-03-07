Son dakika haberleri... KIRIKKALE - Kırıkkaleli kadınlar, salgın sürecinde 172 milyon 580 bin maske üretti - Son Dakika

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Kırıkkaleli kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde açılan cerrahi maske üretim atölyelerinde görev yaparak salgınla mücadeleye önemli katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının katkılarıyla kurulan ve geçen yıl mayısta üretime başlanan Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesi ile daha sonra açılan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maske Atölyesi'nde 225 kadın görev yapıyor.

Erkeklerin teknik destek verdiği atölyelerdeki kadınlar, salgın sürecinde bugüne kadar 172 milyon 580 bin maske üreterek, devlete ve vatandaşlara hizmet etmenin mutluğunu yaşıyor.

Maske üretiminde görevli Pınar Ürkmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca ihtiyaç duyulması halinde kadınların her zaman en önde mücadele ettiğini söyledi.

Maske üretiminde 10 aydır görev aldığını dile getiren Ürkmez, şunları kaydetti:

"Üretilen maskelerin tamamı kadınların elinden geçti. Paketleme işine varana kadar her aşamasında kadınlar görev aldı. Bu süreçte elimizden geldiği kadar ülkemize destek olmaya çalıştık. İnşallah bir faydamız olmuştur. Kadınlara fırsat verilince ellerinden gelen her şeyi en iyi şekilde yapabiliyorlar. Salgın sürecinde, Türk kadınının gücünü gösterdiğine inanıyorum."

Serap Akçalı da atölye ilk açıldığından beri maske üretiminde görev aldıklarını ve işlerini layıkıyla yaptıklarını belirtti.

Türk kadının istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulayan Akçalı, "Kurtuluş Savaşı'ndaki kahraman kadınların ruhuyla dört elle sarılmış bir şekilde işimize devam ediyoruz. Kadınlar Günü'nün sadece 8 Mart olarak kabul edilmesi bence yanlış. Her gün kadınların günü olmalı. 'Cennet annelerin ayakları altındadır'. O yüzden kadınların önemi çok büyük. Kadınlar ne kadar başarılı olursa yetiştireceği nesiller de o kadar başarılı olur." diye konuştu.

"Elimizden geldiğince destek olmaya gayret ettik"

Fatma Akçay ise "Biz kahraman Türk kadınlarının torunlarıyız. Bu süreçte elimizden geldiği kadar onlara layık olmaya çalıştık. Salgın sürecinde devletimize elimizden geldiğince destek olmaya gayret ettik. Yeter ki bize güvenilsin, kadınlar olarak her türlü konuda elimizden geldiği kadar çalışmaktan hiçbir zaman kaçınmayız." ifadelerini kullandı.

Songül Karabayır da kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığını, istedikleri zaman derin denizlerde yüzebileceklerini ve yükseklere tırmanabileceklerini söyledi.

Salgın sürecinde de görünmeyen düşmanla savaştıklarını anlatan Karabayır, "Çok şükür biraz daha iyiye gidiyoruz. Her başarının arkasında bir kadın vardır. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.