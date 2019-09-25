Kırıkkaleli kadınlardan 'evlat' nöbeti tutan annelere destek

Kırıkkale'de bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen bir grup kadın, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 'evlat' nöbeti tutan annelere destek için basın açıklaması yaptı.



Kırıkkale Hüseyin Kahya Parkında sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına konuşma yapan Elif Kutluca, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakı'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ide eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.



Günlerdir yaşanan 'evlat' nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olduklarını ifade eden Kutluca, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılara karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."



"Sessiz çığlık teröre 'dur' demek için güçlü bir sese dönüştü"



Kutluca sözlerine şöyle devam etti:



"Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyor ki; azimle 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur."



"Teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız"



Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek olduğunu kaydeden Kutluca, "Bizde bugün Kırıkkale'dek kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetlerindeki annelerle birlikte 'teröre son!' diyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE