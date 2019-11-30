Kırıkkaleli öğrencilerden köy okuluna kırtasiye ve kıyafet yardımı

Kırıkkale'de anaokulu öğrencileri, Erzurum'da bir köydeki öğrenci arkadaşlarına kırtasiye ve kıyafet gönderdi.

Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu öğrencileri, aldıkları ve evlerinden getirdikleri kırtasiye malzemeleri ile kıyafetleri, Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki ana okulu öğrencilerine gönderdi.

Okul müdürü Hatice Özdemir, öğrencilerin bu yaşta yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Çocuklara bazı duyguları öğretmek için anlatmanın yeterli olmadığını dile getiren Özdemir, "Bu uygulamalar çocukların hafızasına kazınır ve yetişkin olduklarında bu davranışlarını devam ettirirler. Bu sebeple böyle bir etkinlik düzenledik. Hediye paketlerimizi hazırlarken ve gönderirken öğrencilerimizin o mutlulukları, sevinçleri görülmeye değerdi." diye konuştu.